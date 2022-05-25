Президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для граждан России и поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю проработать данный вопрос. Об этом 25 мая сообщается на сайте украинского президента.

«Необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю», — говорится в ответе Зеленского на петицию.

Ранее Украина не раз ужесточала для россиян процесс въезда на свою территорию. Изначально пересечение границы было возможно по внутренним паспортам граждан, затем Киев разрешил въезд только по загранпаспортам.