Россия и Иран обсуждают расширение пропускных мощностей транспортного коридора Север-Юг, а также вопросы увеличения перевозок морским путем, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе встречи сопредседателей МПК в Тегеране.

«Сегодня мы также обсудили очень важный вопрос, который может дать нам дополнительные возможности для развития нашего торгового оборота, — это развитие международного транспортного коридора Север-Юг. Речь идет о развитии западного коридора, восточного коридора, а также Каспийского маршрута. Отметили, что сегодня объём перевозок составляет порядка 15 млн тонн, который в течение ближайших 3-5 лет может вырасти до 30-50 млн тонн перевозок. Договорились, что нам необходимо составить конкретный план мероприятий, которые нам необходимо провести для того, чтобы уже начать реализацию расширения пропускных мощностей транспортного логистического коридора», — сообщил Новак.

«По восточному маршруту — это ускорение реализации проекта железнодорожного участка Гармсар — Инче Бурун, который финансируется за счет межгосударственного кредита РФ. По западному маршруту мы также договорились о том, что необходимо реализовать проект Решт-Астара, строительство железнодорожного участка, это позволит исключить то узкое место, которое сегодня не позволяет нам расширить объемы перевозок», — пояснил вице-премьер.

«Мы также подробно обсудили, что нужно, чтобы увеличить объемы перевозок морским путем с расширением возможности использования морских портов как на территории РФ, так и на территории Ирана — с запуском контейнерного, паромного сообщения», — добавил Новак, отметив, что Россия готова усилить присутствие своих операторов в иранских портах. «В течение месяца, мы договорились, прибудут российские эксперты в четыре иранских порта», — сказал он.

«Подводя итог по этому направлению, расширению нашего сотрудничества, я считаю, что оно действительно в нынешних условиях становится одним из самых ключевых, которое позволит обеспечить не только поставки взаимной продукции из РФ в Иран и из Ирана в РФ, а также обеспечение транзита грузов, поступающих из Персидского залива», — заключил Новак.