Находящийся в Вашингтоне Арарат Мирзоян опоздал на встречу с сенатором США Менендесем примерно на 30 минут. Об этом написал на своей странице в Facebook международник Сурен Саркисян.

«Другой сенатор, республиканец Рич, который также должен был участвовать в этой встрече, после 20-минутного ожидания вышел из себя и хотел уйти, но его очень попросили подождать еще немного. Сенаторы были раздражены не только фактом опоздания, но и тем обстоятельством, что в связи с опозданием не было дано никакого членораздельного объяснения.

Деятеля такого калибра, а также большого друга армян Менендеса даже Байден не заставляет ждать. Не удивлюсь, если глава комитета по внешним отношениям Сената США отныне не захочет общаться с армянскими делегациями.

Кстати, это не первый скандал, связанный с Менендесом. В 2020 году депутат Макунц запросила срочную встречу с ним, но, как позже написала пресса, единственной целью встречи было совместное фото», — заявил Саркисян.