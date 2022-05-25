ЗАО «Бакинский метрополитен» изменит режим работы в связи с проведением в Баку 26-29 мая Аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan, сообщает пресс-служба ведомства.

Учитывая, что фестиваль будет проходить на территории Baku Crystal Hall и Приморского национального парка, станции метро «28 Мая», «Сахиль», «Ичеришехер» и «Низами» перейдут на усиленный режим работы, будет составлен специальный график дежурства с привлечением дополнительных сотрудников.

Согласно достигнутой договоренности с оргкомитетом фестиваля и в соответствии с планом сотрудничества, в дни проведения мероприятия на станциях метро «28 Мая», «Сахиль» и «Ичеришехер» в две смены будут работать волонтеры.