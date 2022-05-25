Петербургский депутат от «Единой России» заявил с трибуны парламента о работе в Украине «специальных лабораторий», которые способствовали тому, чтобы украинцы забыли историю.

В Законодательном собрании Петербурга приняли законопроект о социальной помощи военным, которые пострадали в Украине. Сколько таких пострадавших и какова будет нагрузка на бюджет — неизвестно. Депутат от партии «Яблоко» Борис Вишневский раскритиковал идею губернатора, который предложил этот документ, и заявил, что боевые действия в Украине нужно остановить: «Более важным является вопрос о том, чтобы не было необходимости в такой поддержке и в таких законах. Чтобы не было раненых и погибших в боевых действиях». В этот момент спикер петербургского парламента Александр Бельский отключил ему микрофон.

После этого к трибуне вышел единоросс Константин Чебыкин, но его выступление Бельский не прервал.

«Мы знаем людей, которые и в 1995-м году принуждали наших солдат сдаваться в плен. Мы знаем людей, которые срывали специальные операции, когда террористы захватывали мирных жителей в нашей стране и получали награды из рук этих террористов … Мы знаем, что над нашей братской страной 30 лет строился эксперимент и работали лаборатории, чтобы они забыли и нашу историю, и наш великий народ, и наше великое героическое прошлое. Мы всё это должны возродить. Знаете, сколько нам людей пишет: «Мы с вами»? Речь идёт о защите наших ребят и наших людей».