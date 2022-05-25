26 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-западным.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 12-15°, днем 18-23° тепла. В Баку ночью 13-15°, днем 21-23° тепла.

Атмосферное давление выше нормы — 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются грозы и временами дожди, в отдельных местах интенсивные, есть вероятность выпадения града. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем 20-25° тепла, в горах ночью 0-4°, днем 5-8° тепла.