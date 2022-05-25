Певице Наргиз Закировой запретили въезжать в Россию до 2072 года. Соответствующий документ разместило издание StarHit.

«Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию. <…> Несмотря на это, моя подопечная остается верна своей гражданской позиции», — рассказал адвокат исполнительницы. Он добавил, что Наргиз была готова к такому решению.

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51-летнюю советскую и узбекскую певицу Наргиз Закирову задержали в аэропорту «Домодедово».

Как сообщает издание Vesti.UZ, певица прилетела в Москву из Ташкента, однако на границе в Россию ее не впустили.

«По указанию властей, она депортируется на историческую родину, обратно в Узбекистан», — говорится в сообщении. Однако причины, по которой Наргиз должна быть депортирована в Узбекистан, не сообщаются.

Напомним, что Наргиз в 2013 году заняла второе место в России в телевизионном конкурсе «Голос». Затем сотрудничала с продюсером Максимом Фадеевым, однако после конфликта в 2019 году Фадеев разорвал с ней контракт и запретил исполнять все песни. После этого она подписала контракт с продюсером Виктором Дробышем.

Наргиз является также гражданкой США. Ей запрещен въезд в Украину из-за концертов в Крыму.