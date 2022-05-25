Британская разведка полагает, что Украина не сможет заменить морские поставки зерна, заблокированные из-за военно-морской блокады Россией ключевых черноморских портов, наземными.

Об этом сказано в отчете разведки, который в Twitter публикует Минобороны Великобритании.

«Маловероятно, что украинские наземные экспортные механизмы заменят нехватку судоходных мощностей, вызванную российской блокадой. В результате значительные запасы украинского зерна остаются на складах и не могут быть экспортированы», — сообщает ведомство.

По оценкам разведки Британии, цены на продукты в мире поэтому будут возрастать.

«Боевые действия уже оказали косвенное давление на мировые цены на зерно. В то время как угроза морской блокады России продолжает сдерживать доступ коммерческих судов к портам Украины, возникающий в результате дефицит предложения еще больше повысит цены на многие основные продукты», — сообщает разведка.