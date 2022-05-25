Президент США Джо Байден выступил с обращением после стрельбы в начальной школе в Техасе, сообщает CNN.

Американский лидер выразил соболезнования семьям жертв. Он также в очередной раз призвал ужесточить оборот оружия, призвав законодателей «превратить боль в действие».

«Мы как нация должны спросить себя, когда, ради бога, собираемся противостоять оружейному лобби? Я сыт этим по горло. Мы должны действовать. И не говорите мне, что мы не можем повлиять на эту бойню».

За ограничения на оборот оружия после стрельбы в Техасе также выступил бывший президент США Барак Обама, заявив, что Соединенные Штаты «парализованы не страхом, а оружейным лобби».