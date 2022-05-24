ФБР предотвратило попытку покушения на экс-президента США Джорджа Буша-младшего, сообщает издание Forbes. Раскрыть преступление удалось благодаря тому, что власти следили за перепиской предполагаемого организатора в WhatsApp.

Имя подозреваемого издание не раскрывает. Известно лишь, что это выходец из Ирака, который прибыл в США в 2020 году, подав документы на предоставление убежища, и проживал в штате Огайо. По данным Forbes, к преступлению он готовился с 2001 года. В ходе разработки покушения он даже совершил «командировку» в Даллас, где следил за домом четы Бушей и производил фото- и видеосъёмку.

Журналисты выяснили, что подозреваемого также подозревают в связях с ИГИЛ. Для убийства экс-президента он даже планировал привезти в США соучастников из стран Ближнего Востока, но задержать его, похоже, удалось чуть раньше.