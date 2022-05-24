Власти Канады передадут Украине более 20 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, а также взрыватели и зарядные устройства. Об этом сообщает канадское Минобороны во вторник, 24 мая.

«Эти боеприпасы обеспечат огонь артиллерии, в том числе из гаубиц M777, которые Канада и наши союзники передали украинским силам», – говорится в сообщении.

При этом уточняется, что эти боеприпасы общей стоимостью 98 млн канадских долларов были ранее получены из США. Сейчас ведутся работы по ускоренной доставке столь необходимой помощи в Украину как можно быстрее.