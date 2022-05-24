Компания Moderna проводит доклинические исследования возможных вакцин против оспы обезьян. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Мы исследуем возможные вакцины против оспы обезьян на доклиническом уровне», – сообщили в пресс-службе.

Всемирная организация здоровья подтвердила, что в мире выявлен уже 131 случай заражения оспой обезьян среди людей. Об обнаруженных случаях сообщили 17 неэндемичных стран. Еще два государства, Судан и Аргентина, расследуют предполагаемые заражения. Наибольшее количество случаев – в Испании, Португалии и Великобритании. Еще 106 случаев расследуется.