Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел во вторник телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает пресс-служба премьера.

Госсекретарь высоко оценил усилия правительства Армении, направленные на установление мира и стабильности в регионе.

Собеседники обменялись мнениями по Карабаху, открытию региональных коммуникаций, вопросам региональной безопасности.

Пашинян поделился своими впечатлениями от состоявшейся 22 мая в Брюсселе трехсторонней встречи, подчеркнув, что положительно ее оценивает.

Были также упомянуты армяно-турецкие обсуждения на уровне спецпредставителей.