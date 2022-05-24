Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел во вторник телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает пресс-служба премьера.
Госсекретарь высоко оценил усилия правительства Армении, направленные на установление мира и стабильности в регионе.
Собеседники обменялись мнениями по Карабаху, открытию региональных коммуникаций, вопросам региональной безопасности.
Пашинян поделился своими впечатлениями от состоявшейся 22 мая в Брюсселе трехсторонней встречи, подчеркнув, что положительно ее оценивает.
Были также упомянуты армяно-турецкие обсуждения на уровне спецпредставителей.
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