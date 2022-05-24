Ни один зарубежный поставщик медицинского оборудования не прекратил поставки для Федерального медико-биологического агентства, логистика ввоза проработана.

Об этом сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова в ходе заседания Комитета Совета Федерации по социальной политике, передают российские СМИ.

«Мы проработали логистику, и на самом деле никто нам не отказывает сейчас в поставке. И есть разные вектора ввоза, через Турцию или Азербайджан, есть через центрально-азиатские страны, разные есть варианты», – сказала она.

Тем не менее, по словам Скворцовой, идет работа по импортозамещению. В том числе планируется создать аналоги ряда препаратов для лечения орфанных препаратов – в частности, речь идет о самом дорогом лекарстве в мире «Золгенсма» для генной терапии спинальной мышечной атрофии.