25 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, которые постепенно в течение дня прекратятся. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии МЭПР, температура воздуха ночью составит 12-14°, днем — 16-19° тепла, в Баку ночью — 12-14°, днем — 17-19° тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-75%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди. В горных и предгорных районах есть вероятность выпадения града. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем — 18-23° тепла, в горах ночью — 0-4°, днем — 4-8° тепла.