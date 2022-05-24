В рамках подготовки к фестивалю TEKNOFEST Azerbaijan выполняются тренировочные полеты самолетов и вертолетов.

Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

«26-29 мая в Баку пройдет Аэрокосмический и технологический фестиваль TEKNOFEST Azerbaijan. Доводим до сведения общественности, что в рамках подготовки к фестивалю на территории Приморского бульвара самолеты и вертолеты выполняют тренировочные полеты», — сообщили в ведомстве.

Эти полеты будут выполняться до и во время фестиваля.