Иранский истребитель F-16 разбился на востоке центральной иранской провинции Исфахан. Об этом сообщает агентство IRNA.
По его информации, оба пилота погибли. Самолет выполнял учебный полет.
Причины инцидента выясняются.
Иранский истребитель F-16 разбился на востоке центральной иранской провинции Исфахан. Об этом сообщает агентство IRNA.
По его информации, оба пилота погибли. Самолет выполнял учебный полет.
Причины инцидента выясняются.
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