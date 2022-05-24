Великобритания намерена привлечь Китай к ответственности за нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении главы МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс, которая заявила о полученных Лондоном новых свидетельствах подобных нарушений.

«Сегодня появились новые шокирующие детали нарушений Китаем прав человека в Синьцзяне, которые добавлены к уже существующему большому объему доказательств, полученных из документов китайского правительства, свидетельских показаний очевидцев, спутниковых изображений и посещений региона нашими дипломатами», — утверждала Трасс.

По ее версии, новые материалы показывают «чрезвычайный объем преследования Китаем мусульман-уйгуров, жесткие ограничения свободы вероисповедания, разделение родителей и их детей, насильственный контроль рождаемости и широко распространенное взятие под стражу». «Великобритания вместе с международными партнерами указывает на шокирующее преследование мусульман-уйгуров и других меньшинств. Мы привержены привлечению Китая к ответственности», — обещала она.

Трасс упомянула визит верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в Китай, где она в том числе планирует посетить СУАР. Британский министр призвала Пекин «предоставить полный и беспрепятственный доступ в регион, чтобы она смогла провести на месте тщательную оценку фактов».

«Мы внимательно следим за ее визитом», — заверила Трасс. «Если подобный доступ не будет предоставлен, визит послужит лишь для того, чтобы подсветить попытки Китая скрыть правду о его действиях в Синьцзяне», — утверждала Трасс.