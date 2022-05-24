С начала вторжения в Украину Россия потеряла уже 29 350 своих военных. При этом уничтожено более 1300 танков, сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России на 24 мая ориентировочно составили:

личного состава — около 29350 (+150) человек ликвидировано,

танков — 1302 (+9),

боевых бронированных машин — 3194 (+28),

артиллерийских систем — 606 (+2),

РСЗО — 201 (+0),

средства ПВО — 93 (+0),

самолетов — 205 (+1),

вертолетов — 170 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня — 480 (+4),

крылатые ракеты — 112 (+2),

корабли / катера — 13 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн — 2213 (+7) ,

специальная техника — 43 (+0).

По данным Генштаба, наибольшие потери российских войск наблюдались на Северодонецком направлении.