С начала вторжения в Украину Россия потеряла уже 29 350 своих военных. При этом уничтожено более 1300 танков, сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России на 24 мая ориентировочно составили:
личного состава — около 29350 (+150) человек ликвидировано,
танков — 1302 (+9),
боевых бронированных машин — 3194 (+28),
артиллерийских систем — 606 (+2),
РСЗО — 201 (+0),
средства ПВО — 93 (+0),
самолетов — 205 (+1),
вертолетов — 170 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 480 (+4),
крылатые ракеты — 112 (+2),
корабли / катера — 13 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 2213 (+7) ,
специальная техника — 43 (+0).
По данным Генштаба, наибольшие потери российских войск наблюдались на Северодонецком направлении.
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