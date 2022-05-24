Турция официально озвучила требования к Швеции и Финляндии, выполнение которых необходимо для одобрения их заявок на вступление в НАТО:

— Прекращение поддержки терроризма (Рабочей партии Курдистана и Движение Фетхуллаха Гюлена);

— Прекращение финансирования терроризма (тоже курды);

— Прекращение поставок оружия Рабочей партии Курдистана;

— Отмена оружейного эмбарго в отношении Турции;

— Глобальное сотрудничество в борьбе с терроризмом.