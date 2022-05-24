Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли призвал предпринимателей-миллиардеров, таких как Илон Маск или Джефф Безос, внести вклад в борьбу с голодом в мире, пожертвовав деньги. Об этом сообщает AР.

Он выступил с этим призывом на форуме в Давосе.

«У мира серьезные проблемы. Это не просто слова. Возьмите на себя инициативу, потому что мир нуждается в вас», — обратился Бизли к бизнесу.

Он рассказал, что в прошлом году переписывался с Илоном Маском в социальных сетях, и тот спрашивал его, каким образом пожертвование в размере 6 млрд долларов может помочь этому агентству ООН решить проблему с голодом.

«Маск направил 6 млрд долларов в фонд, — продолжил Бизли. — Но все думали, что они дошли до нас, но мы пока их не получили. Поэтому я полон надежд».