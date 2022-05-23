Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после его визита в США для него больше не существует.

«Мы объяснили всем нашим партнерам, что подход Турции к расширению НАТО нацелен на борьбу с терроризмом и союзничество <…> Как Греция относится к нам сейчас? Разве сейчас маршрут «террористической организации фетхуллахистов» (ФЕТО, обвиняемая Анкарой в попытке переворота в июле 2016 года) в Европу не проходит через Грецию? <…> Мы разговаривали с ними, мы договорились, что в наши переговоры не должны привлекаться третьи страны. После этого Мицотакис призвал США не продавать Турции F-16. После такого для меня больше не существует никого по имени Мицотакис. В любом случае США не будут принимать решения с оглядкой на его заявление», — подчеркнул турецкий президент в ходе выступление по итогам заседания кабинета министров.