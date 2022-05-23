«Россия-1» платит компании-производителю шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» миллиард рублей в год (более $16 млн).

Об этом заявил журналист-расследователь Сергей Ежов на ютьюб-канале «Популярная политика», который создала команда оппозиционера Алексея Навального.

По словам Ежова, соратники Навального получили доступ к банковской информации компании «М-Продакшн Групп», которой владеет продюсер Соловьева Маргарита Житницкая.

Сам Соловьев, как утверждается в ролике «Популярной политики», получает из разных источников около 250 миллионов рублей (более $4 млн) в год.