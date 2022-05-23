Федеральная разведывательная служба Германии подготовила конфиденциальный доклад об участии правоэкстремистских и неонацистских группировок в войне в Украине на стороне России. О содержании документа, направленного в немецкие ведомства, 22 мая сообщила газета Spiegel.

В докладе упоминаются группы под названием «Русич» и «Имперский легион» (подразделение организации «Русское имперское движение»), которые участвовали в войне в Донбассе еще в 2014 году.

Руководитель «Имперского легиона» Денис Гариев был ранен в ходе войны 2022 года, а его заместитель, как утверждается, погиб. Гариев возглавляет в Санкт-Петербурге официально действующую организацию Центр тактической и огневой подготовки «Партизан».

Члены «Русского имперского движения» ранее принимали участие в боевых действиях не только на востоке Украины, но и на Ближнем Востоке.

В 2020 году Би-би-си также рассказывала о связях между русскими и шведскими националистами, в том числе двумя «бомбистами», осужденными за теракты в Швеции, которые проходили подготовку в военном лагере того же петербургского центра «Партизан», организованного «Русским имперским движением».

Авторы доклада отмечают, что сотрудничество российских военных с этими группировками делает абсурдной идею о «денацификации» Украины, объявленную одной из целей войны.