Недалеко от порта Реал в филиппинской провинции Кесон загорелось пассажирское судно с 124 людьми на борту. В результате были госпитализированы шесть человек, сообщает телеканал ABC-CBN News со ссылкой на береговую охрану.

В ведомстве сообщили, что судно загорелось примерно в 500 метрах от порта Риал. После возгорания запаниковавшие пассажиры начали прыгать в воду.

К месту происшествия немедленно приплыли спасатели. Шесть пассажиров уже доставили в больницу. Как отмечает телеканал, поисково-спасательные работы продолжаются.