В апреле продажи недвижимости российских застройщиков резко сократились. Наибольшее падение было зафиксировано в Волгограде (99%), Казани (98%) и Кургане (97%). Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro.

«По итогам апреля 2022 года продажи девелоперов в России заметно снизились. Так, в Нижнем Новгороде они упали на 76%, в Тюмени и Севастополе — на 80%, в Екатеринбурге — на 84%, в Новосибирске — на 90%, в Ханты-Мансийском округе и Свердловской области — на 92%, в Крыму и Тюменской области — на 79%», — приводит результаты исследования газета «Известия».