Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о планах поставить в ближайшее время на боевое дежурство около 50 новых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Сармат».

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«Таких «Сарматов» у нас [в России] скоро встанет на боевое дежурство почти полсотни», — написал он в своём телеграм-канале.

Рогозин также опубликовал кадры с Камчатского полигона, на которых видна огромная воронка от попадания одного из учебных блоков тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты, и дал совет всем недоброжелателям России – «разговаривать повежливее» со страной, в рукаве которой имеется такой весомый аргумент.

