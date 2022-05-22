В столице Ирана, Тегеране в результате вооруженного нападения убит офицер Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сейяд Ходаи. Об этом говорится в заявлении, распространенном КСИР.

Согласно сообщению, инцидент имел место возле дома Ходаи улице Моджахедини-Ислам.

Как сообщается, он получил смертельной ранение в область головы. Двое неизвестных на мотоциклах открыли огонь по его автомобилю.

Нападавшим удалось скрыться с места происшествия. Начата операция по их поимке.

Отмечается, что убитый офицер участвовал в боевых действиях в рядах КСИР на территории Сирии.