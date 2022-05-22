Главный экономический советник Белого дома не исключил вероятность рецессии в США. Брайан Диз отметил, что ситуация в стране лучше, чем в остальном мире, однако добавил, что риски есть всегда.

«Наша экономика в состоянии перехода от самого бурного восстановления в современной американской истории к тому, что может стать периодом более стабильного и устойчивого роста, который работает лучше для семей», — сказал он в интервью CNN.

Так, согласно первой оценке, ВВП США в первом квартале 2022 года сократился на 1,4% в пересчёте на год, что стало первым снижением американской экономики со второго квартала 2020 года. По мнению Диза, нет никаких сомнений в том, что страна столкнулась с серьёзными глобальными вызовами, в числе которых и инфляция.

При этом он отметил, что США находится в лучшем положении, чем любая другая крупная страна мира, чтобы решить проблему инфляции, не отказавшись от всех нынешних экономических достижений.