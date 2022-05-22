Ежедневно в войне против России на востоке Украины могут гибнуть от 50 до 100 наших воинов. Данное направление является самым сложным.

Об этом говорится в заявлении президента Владимира Зеленского по итогам встречи с польским президентом Анджеем Дудой.

В частности, президент назвал потери в контексте реакции на петицию об отмене запрете мужчинам призывного возраста выезжать из Украины.

«Сегодня от 50 до 100 людей могут гибнуть у нас на самом сложном направлении, на направлении востока нашей страны. Они защищают нашу свободу и нашу независимость, о которых так все говорят в мире, все говорят, но мы лично очень сильно чувствуем», — отметил Зеленский.