В Самаре в кадетском корпусе МВД России 21 мая госпитализировали 29 учеников в возрасте от 14 до 15 лет. Причиной плохого самочувствия детей, по предварительным данным, является пищевое отравление. В связи с произошедшим следователи проводят проверку.

«По факту массового отравления учащихся проводится проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», — сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Самарской области.

Кроме того, выясняется, выполняли ли сотрудники образовательного учреждения санитарно-эпидемиологические требования. Прокуратура взяла под контроль ход и результаты проверки.