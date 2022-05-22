Болгарское правительство поняло, что оно должно показать сильные позиции в энергетическом секторе, и поэтому немедленно начало искать альтернативы российским поставкам. Примером тому является соглашение с Азербайджаном, по которому Болгария сможет получать газ.

Данная информация приводится в статье премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова во влиятельной немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, пишет «Репорт».

Он отметил, что нападение России на Украину заставило многие страны, в том числе Болгарию, сделать экзистенциальный выбор: «Выбор между зависимостью и суверенитетом, долгосрочной безопасностью и краткосрочной стабильностью, либеральной демократией и национализмом».

Согласно зхаявлению Петкова, Россия, приостанавливая поставки газа в Болгарию, преследует несколько целей: дестабилизировать европейскую страну, вернуть Болгарию в сферу влияния Москвы и посеять раздор между странами ЕС, показав, что есть страны «второго сорта», такие как Болгария.