Верховная рада 22 мая приняла законопроект о продлении всеобщей мобилизации. Она будет длиться по меньшей мере еще 90 дней — до 23 августа.

Об этом говорится в решении парламента страны.

Соответствующий законопроект №7390 «О продлении срока проведения общей мобилизации» внес в Верховную раду президент Владимир Зеленский 18 мая.

Отмечается, что объемы и очередность мобилизации определяют в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Верховная рада Украины также продлила военное положение. Данный правовой режим будет действовать минимум еще три месяца — до 23 августа.