Постпред Крыма» при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Украина в ее нынешних границах «не сохранится». По его словам, Украина не теряла бы территории, если бы была федеративным государством и «соблюдала права национальных общин».

«Это особенно касалось прав государствообразующего русского народа, языковые права которого закреплены в десятой статье украинской Конституции. Однако эти принципы были грубо нарушены, и украинское государство стало нежизнеспособным. Украина в том виде, в котором была, я думаю, уже не останется. Это уже бывшая Украина», — утверждает Мурадов.