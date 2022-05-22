После славной победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне 2020 года, положившей конец затянувшемуся на долгие десятилетия армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, президент Азербайджана Ильхам Алиев начал понемногу приоткрывать завесу над проходившим в условиях строгой конфиденциальности переговорным процессом. Одним из откровений для азербайджанского (и не только) общества стало признание руководителя государства о том, что на протяжении многих лет на Баку оказывалось массированное давление. Сопредседатели вместо того, чтобы убедить агрессора прекратить оккупацию и выполнить 4 резолюции Совета безопасности ООН, переключились с виновника на жертву и пытались склонить нашего лидера «смириться с реалиями на земле», выдвигая тезис об «отсутствии у конфликта военного решения» и вдохновляя, тем самым, Армению на дальнейшую неуступчивость. Несмотря на серьёзные территориальные потери и крайне невыгодные для нашей страны тактические позиции на военной карте, Ильхам Алиев смог преодолеть обставленные вокруг него психологические барьеры, выдержать оказываемые давления и сказать решительное «нет» стараниям посредников облегчить свою миссию за счет интересов азербайджанского народа. И победа в Отечественной войне была одержана не «благодаря», а «вопреки» — вопреки постыдному желанию сопредседателей Минской группы ОБСЕ легитимизировать сложившийся после Первой Карабахской войны кощунственно несправедливый статус-кво.

Данное признание президента вызвало в азербайджанском обществе заслуженное негодование поведением посредников, которые вместо следования международному праву были озабочены своими узконациональными интересами.

Теперь выясняется, что президент Франции Эммануэль Макрон, оказывается, склонял своего украинского коллегу Владимира Зеленского к достижению мира за счет жертвования суверенитетом и даже территориями.

Редколлегия «Нью-Йорк таймс», которую вряд ли можно назвать «независимой», в своей статье на днях пишет, что «военная победа Украины над Россией, в которой Украине вернет себе все территории захваченные [Россией] с 2014 года, нереалистична». И тут же отмечает: «Если конфликт приведет к настоящим переговорам, то именно украинским лидерам придется принимать болезненные решения по территориям».

И вот уже экс-премьер Италии Сильвио Берлускони призывает Европу убедить Киев принять условия Москвы для урегулирования кризиса. «Для того, чтобы усадить Путина за стол переговоров, нельзя делать заявления, которые я слышу со всех сторон, от Великобритании до НАТО и так далее. Мы должны прийти к миру как можно скорее, иначе разрушения и резня будут продолжаться. Европа должна объединиться и сделать мирное предложение Путину и украинцам, пытаясь заставить Киев принять требования России», — сказал он. Более того, Берлускони заявил, что отправка «вооружений в Украину делает Италию соучастницей данного конфликта».

Что это, если не очередная скоординированная компания Запада по умиротворению агрессора и оказанию психологического давления на жертву с целью склонить его, как они говорили главе Азербайджанского государства, «смириться с реалиями»! И как на фоне этой сделки Запада с совестью контрастирует совет Ильхама Алиева не мириться с оккупацией, которым он поделился, отвечая недавно в Баку на вопрос украинского эксперта!

Коллективный Запад вновь, как и в 1938-м, а затем и в 2008-м и 2014 годах готов «слить» то Чехословакию, то Грузию, то Украину, лишь бы потушить огонь вдали от своих границ и не дать ему распространиться дальше. А там, гори дотла и Чехословакия, и Грузия, и Украина, которые всегда рассматривались как кусок мяса, брошенный голодному зверю в надежде на его насыщение.

И вот уже президент Зеленский, очевидно, не выдержав давления, заявляет, что выход ВСУ на линию разграничения по состоянию на 24 февраля будет для Украины… «победой». Чувствуется психологическая усталость украинского лидера. Однако вряд ли кто-либо в Азербайджане, не говоря уже о руководителе государства, назвал бы «победой» возвращение территорий, гипотетически потерянных после заключения соглашения о прекращении огня в мае 1994 года, и выход ВС Азербайджана на линию по состоянию на эту дату. Это было бы немыслимо!

Сегодня Азербайджан — оплот стойкости и бескомпромиссности! Запад же — очаг не только двойных стандартов, но и лицемерия. Весь мир видит, какие «советы» дает Киеву Запад, а какие — Баку. Конечно, украинским лидерам самим решать, как им быть и каким путем идти. Но твердая позиция Азербайджана, демонстрированная руководством государства в самые трудные для нас годы, была вознаграждена славной победой азербайджанского оружия и восстановлением долгожданной справедливости.

Не благодаря, а вопреки!

Зухраб Дадашов, автор Minval.az