Спикер финского парламента Матти Ванханен заявил, что страна не может согласиться поменять свои правовые нормы из-за Турции и экстрадировать «невинных людей».

В телепрограмме Yle Ykkösaamu Ванханен заявил, что Финляндии стоит как можно быстрее прояснить, что на самом деле стоит за требованиями Турции.

«Ситуация со стороны Турции не изменится до тех пор, пока не будет обсуждения. Тогда только мы сможем понять, в какой степени речь идет о вопросах, возникших в отношениях между Турцией и Швецией, а в какой – о внутренних вопросах НАТО», – заявил он Ванханен.