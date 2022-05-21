Президент Владимир Зеленский назвал условия победы Украины в войне с Россией. Он прокомментировал ситуацию в совместном интервью с первой леди Еленой Зеленской по случаю третьей годовщины со дня инаугурации.

Зеленский заявил, что верит в успех Украины с первых дней полномасштабного вторжения России. Под военной победой он подразумевает выход на линию разграничения, которая была актуальна до 24 февраля 2022 года, то есть без возвращения Крыма и ОРДЛО.

«Это будет говорить о том, что они нас не захватили, что мы отстояли нашу землю. И тогда мы перейдем ко второй части. И я хотел бы, чтобы ума у РФ было достаточно, чтобы вторую часть мы проговорили за столом переговоров. И чтобы результатом этого разговора стала окончательная справедливость, — рассказал он. — Победа будет сложной. Она будет кровавой, победа будет в бою, но концовка точно будет за дипломатией».

По словам президента, дипломатический этап необходим для окончательного возвращения украинских территорий. Некоторые вещи Украина и Россия не смогут решить иным путем, кроме как за столом переговоров.

«Мы же хотим вернуть все, а Российская Федерация хочет ничего не отдать», — прокомментировал Владимир Зеленский.