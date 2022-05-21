Экс-глава азербайджанской диаспоры в Московской области Галиб Агаев депортирован из Российской Федерации, сообщает АПА.

Галиб Агаев был депортирован из России 19 мая.

Отметим, решение о депортации Галиба Агаева было принято в конце прошлого года Химкинским городским судом Московской области.

Суд признал Агаева Галиба Шамседдин оглу виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовал его на 5 тысяч рублей с принудительным выдворением с территории России. Кроме того, суд принял решение о помещении Галиба Агаева в центр временного содержания иностранных граждан МВД России по Егорскому городскому округу.

Напомним, бывший глава диаспоры был признан виновным в нарушении статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, или утрате таких документов, непредставлении в соответствующий орган заявления об их утрате или уклонении от выезда из России по истечении определенного срока.