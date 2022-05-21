Вице-премьер Армении Мгер Григорян считает, что драматизировать ситуацию с протестами в стране не стоит, сообщает РИА Новости.

«Думаю, что нет никакой необходимости драматизировать ситуацию и строить прогнозы по различным возможным сценариям, для которых нет никаких предпосылок», — сказал РИА Новости Григорян, отвечая на вопрос, насколько серьезны протесты, как будут действовать власти, возможны ли их отставка и новые выборы.

Вице-премьер выразил уверенность, что ситуация будет развиваться в русле законности и права.

С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.