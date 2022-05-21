Президент американского аналитического центра Ближневосточного форума, историк-востоковед Даниэль Пайпс заявил, что Турцию следует исключить из НАТО из-за ее политики и позиции по вступлению в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала TVP World.

По мнению Пайпса, Турция из-за собственной политики и позиции по вопросу расширения альянса фактически уже не является его частью.

«Пришло время исключить Турцию из НАТО. Пусть идет к России, Китаю и Ирану. Скатертью дорога», — добавил глава центра.

Ранее турецкие власти заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс.

Турция обвиняет Швецию и Финляндию в поддержке Рабочей партии Курдистана (РПК) и организации FETO, возглавляемой Фетхуллахом Гюленом, причастным к попытке госпереворота 2016 года. Критика турецкой стороны появилась на фоне планов двух северных государств вступить в НАТО. Анкара вступление Стокгольма и Хельсинки в альянс обещает заблокировать как раз из-за «поддержки террористов».