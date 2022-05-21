Турция выступила в пятницу с обвинением Греции в нарушении своего воздушного пространства над Эгейским морем.

«Самолеты F-16 ВВС Греции нарушили наше воздушное пространство западнее [острова] Гёкчеада 16 мая 2022 года и западнее Энеса 17 мая 2022 года. Наши ВВС дали необходимый ответ на эти провокационные нарушения 18 мая 2022 года в соответствии с правилами взаимности и взаимодействия», — говорится в распространенном заявлении официального представителя МИД Турции Танжу Бильгича.