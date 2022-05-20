«Российская армия использует в Украине лазерное оружие», – заявили в Москве, и этому заявлению можно поверить разве что только только на слово, так как начальник Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов опроверг сей миф, представив в своем видеоблоге артефакты, попавшие в руки ВСУ, сообщает «Украинская правда».

«Мы все до 24 февраля жили в определенном информпространстве, где нам говорили, какая могущественная армия РФ. Нам пытались навязать мнение о том, как оно технологично. О том, что она — «вторая в мире». Помните эти парады с блестящей супертехникой? Этих солдат, марширующих с «Ратником» (боевая экипировка, так называемый «комплект солдата будущего»))? Когда пошли их первые потери, когда в аэропорту Гостомеля в плен к спецназам попадали солдаты СОБРа, Росгвардии и ОМОНа, когда ВСУ дали отпор другим подразделениям, стало ясно, что их «большая армия» – показуха», — говорит начальник полиции.

Небитов показывает на камеру содержимое кожаного планшета допотопного планшета, принадлежащего российскому солдату до момента его ликвидации.

«Можно подумать, что русский военный взял его случайно. Но нет, здесь все не случайно. Вот компас: вытаскиваешь, начинаешь искать сторону мира. Он им нужен, чтобы знать, куда от нас бежать», уточняет Небетов, который далее демонстрирует цветные карандаши, клей ПВА, ножницы, циркуль.

«Видимо, без клея ПВА напасть на Украину невозможно! Есть так же фломастеры, ножницы, циркуль – очень серьезные вещи на фронте! Этот солдат хотел оккупировать Украину с фломастерами», — говорит Небитов.

Далее он показывает курвиметр, атрибут давней советской истории, требующийся для измерения кривых расстояний на карте.

«Это каменный век, понимаете? Google, похоже, до людей не дошел. Судя по высадке их десанта под Киевом, они немного прогадали с нашим ландшафтом», — говорит Небетов.

Далее Небетов демонстрирует шеврон с отметкой «Духовщинско-Хинганского» мотострелкового полка.

«Этот солдат пришел завоевывать Киев из Уссурийска, до которого 9 600 километров! Это так далеко от европейской части континента. Наверное, этим и объясняется, что у них такие вещи. А их флешки? Они под них производят специальные огромные тубусы. Когда смотришь на это, понимаешь, в чем разница между нами и ими. Мы не пытаемся изобрести велосипед. Есть изобретения Илона Маска – берем и пользуемся. А что россияне? У них «импортозамещение». Оно сильно бьет по головному мозгу и выходит вот такой «технологичный продукт». Им на войну даже газеты дают «Красная Звезда» которые мы находим в окопах. Все как в лучшие времена Советского Союза: открыл и прочитал, за что же ты умираешь.

Когда-то умные люди придумали смартфоны, айфоны, но нет: они берут с собой на войну ТА-57, телефонный аппарат 1957-го года!

Почему у российских солдат так много старинных «гаджетов»? Возможно, Рогозин приходил к Путину с этой огромной рацией (показывает другой аппарат) и говорил, что это самое современное устройство», — резюмирует Небитов.