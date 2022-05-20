Завершился судебный процесс по уголовному делу Джавида Сулейманова и Ахмеда Ахмедова, обвиняемых в совершении кражи из домов в Баку на 2 млн. манатов.

Cегодня на заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Зейнала Агаева был зачитан приговор, передает АПА.

Решением суда Джавид Сулейманов приговорен к 9 годам, а Ахмед Ахмедов – к 8 годам лишения свободы.

Согласно обвинительному акту, Ахмед Ахмедов и Джавид Сулейманов также ограбили квартиры бывшего главного инфекциониста Минздрава, бывшего заведующего кафедрой инфекционных заболеваний Азербайджанского медицинского университета Джалала Исаева и бывшего полузащитника сборной Азербайджана по футболу Джейхуна Султанова.

Среди потерпевших — Вюсал Мирзоев, сын генерал-майора Сахиба Мирзоева, много лет занимавшего руководящие должности в полиции.

Из материалов уголовного дела следует, что квартирные кражи с применением альпинистской техники были раскрыты после кражи в доме сына генерала.

Согласно обвинительному акту, В.Мирзоеву нанесен ущерб в размере 167 тысяч манатов.

Установлено, что в ходе грабежей потерпевшим был нанесен материальный ущерб на сумму около 2 млн. манатов.