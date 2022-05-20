Участники шествия оппозиции в Ереване подошли к резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна, где он встречается с президентом Литвы Гитанасом Науседой, и встретили кортеж литовского президента громкими криками и улюлюканьем, передаёт РИА Новости.

В пятницу Пашинян встречается с Ереване с президентом Литвы Гитанасом Науседой, который приехал в страну с официальным визитом.

Участники шествия оппозиции подошли практически вплотную к здании резиденции, где проходит встреча, на расстояние нескольких десятков метров (ближе не пустила полиция), и «приветствовали» правительственный кортеж криками, улюлюканьем и свистом.

В какой-то момент из машин, подъехавших к резиденции, вышел Науседа в сопровождении ещё нескольких политиков — в этот момент участники шествия также громко выражали свое недовольство. Президент Литвы на них никак не отреагировал.