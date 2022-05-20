Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в 1990-х Россия сама отказалась от предложения Запада вступить в НАТО, передает РИА Новости.

«Еще в 1990-х этот вопрос (предложение России стать частью НАТО — ред.) действительно обсуждался. Русские решили, что это не то, что бы они хотели сделать», — сказал Блинкен в интервью телеведущему «The Late Show» Стивену Колберту.

Говоря об опасениях России относительно расширения НАТО на восток, Блинкен снова подчеркнул, что НАТО является оборонительным альянсом, у него нет агрессивных намерений в отношении России.

«Он (альянс — ред.) никогда не нападал на Россию, не нападет на нее. У него нет планов нападать на Россию», — подчеркнул американский госсекретарь.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о том, что некогда РФ приглашали в альянс, заявил, что США неоднократно говорили о невозможности вступления России в НАТО.