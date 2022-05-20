Сын экс-главы Генштаба Армении Юрия Хачатурова Игорь Хачатуров арестован по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает Sputnik Армения.

17 мая Хачатуров был задержан на улице Киевян во время акции протеста оппозиции из-за неподчинения законному требованию полиции.

«В ходе следствия поступила информация о том, что Игорь Хачатуров, применивший насилие в отношении сотрудника полиции, во время указанного инцидента находился под воздействием наркотического вещества», — отмечает СК.

В настоящее время следственный орган принял решение о назначении судебно-химической экспертизы. Однако Хачатуров отказался предоставить образцы. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.