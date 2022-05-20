Торговый оборот России с Азербайджаном, Индией, Ираном и Казахстаном продолжает расти впечатляющими темпами, несмотря на сложности в общемировых отношениях, заявил вице-президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Станислав Георгиевский, передает РИА Новости.

«Положительная динамика торговли ключевых стран-партнеров, которые расположены вдоль транспортного коридора «Север-Юг» — это повод воспользоваться ситуацией и привлечь регуляторов всех заинтересованных стран к тому, чтобы устранить барьеры, которые мешают воспользоваться уникальными преимуществами этого логистического пути», — сказал Георгиевский в ходе XIII Международного экономического саммита «Россия – исламский мир: KAZANSUMMIT 2022» на сессии «Международный транспортный коридор «Север-Юг»: торговля, логистика, инвестиции. Новые возможности и перспективы в новом мире».

По его мнению, во взаимоотношениях с партнерами важно проработать три вопроса. Первый — логистическая связанность, чтобы бизнесу было удобно пользоваться транспортными коридорами, было много погранпереходов, было завершено строительство железной дороги, были сняты бюрократические барьеры и так далее. Второй вопрос — связанность финансовой системы, поскольку любая торговля должна обеспечиваться быстрыми и эффективными платежами и востребованными финансовыми инструментами. Третий — взаимодействие с партнерами.

«Я имею ввиду, что для устранения барьеров в торговых отношениях нужно вести предметные переговоры. И Российский экспортный центр активно работает в этом направлении: у нас действует российско-иранская площадка, мы планируем мероприятия в Индии, работаем с коллегами из Казахстана и Азербайджана. Решение всех этих вопросов поможет нарастить российский экспорт и сделать логистический коридор «Север-Юг» еще более востребованным и эффективным», — считает вице-президент РЭЦ.