Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный принял участие в заседании военного комитета НАТО. Он рассказал о ходе боевых действий и ситуации на фронте.

Об этом Залужный написал в своем телеграм-канале.

«Сегодня по приглашению главы военного комитета НАТО адмирала Королевского военно-морского флота Роба Бауэра принял участие в заседании комитета на уровне главнокомандующих (начальников штабов) в формате с Украиной», — написал главком.

По его словам, во время выступления он рассказал о ходе войны России против Украины. Залужный отметил, что ВСУ удалось перехватить противника стратегическую инициативу, нанести критические потери, заставить отказаться от главной цели — захвата столицы страны Киева.

Главнокомандующий добавил, что сегодня ВСУ ведут не только оборонительные бои, но и проводят успешные контрнаступления. В результате действий украинских военных удалось разблокировать Харьков и Николаев, сейчас идут столкновения в Херсонской области.

Залужный также отметил, что ВСУ уничтожили флагманский крейсер «Москва», поразили еще три мощных корабля, составляющим основу Черноморского флота РФ. Однако, по его словам, россияне поддерживают высокую интенсивность ракетных обстрелов, в среднем 10-14 баллистических и крылатых ракет в сутки.

«Это угроза не только для Украины, но и для стран-членов НАТО. Ведь каждая такая ракета несет 400-600 килограмм тротила. Поэтому важно укреплять противоракетную оборону», — уточнил он.

Залужный добавил, что вооруженная борьба в ХХІ веке ведется комплексно. Главком отметил, что речь идет о сочетании операций, которые требуют применения современного высокоточного дальнобойного вооружения, эффективной противовоздушной и противоракетной систем.