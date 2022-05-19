Сенат США одобрил выделение еще 40 млрд долларов в помощь Украине. Эти средства будут направлены на военную и гуманитарную поддержку Украины.

Об этом говорится в заявлении Сената США.

Законопроект о выделении дополнительных средств в поддержку Украины поддержали 86 сенаторов, только 11 высказались против.

Для вступления в силу закон должен подписать президент США Джо Байден.

Сенаторы намеревались принять закон в ускоренном режиме еще на прошлой неделе, однако его заблокировал республиканец Рэнд Пол, внесший несколько поправок.