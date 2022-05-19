Азербайджанские дальнобойщики не смогут ездить в Казахстан. Причина — заканчивается количество разрешений на международные автомобильные перевозки (пермиты) в данном направлении.

Об этом говорится в сообщении Госагентства автомобильного транспорта Азербайджана. Ведомство просит транспортные компании и отдельных водителей большегрузов перед погрузкой товара интересоваться, сколько вакантных пермитов осталось для того, чтобы Казахстан позволил азербайджанскому транспорту въехать на свою территорию.

В агентстве обещали периодически информировать водителей о наличии разрешений на транспортировку грузов по Шелковому пути.